Max Verstappen haalt opgelucht adem: "Hebben stappen gezet!"

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Emilia-Romagna. Op het circuit van Imola was hij zijn concurrenten te slim af, op Oscar Piastri na. Verstappen was verder wel tevreden, en hij stelde dat zijn team Red Bull zeker stappen had gezet.

Verstappen noteerde de tweede tijd in de kwalificatie op het circuit van Imola. De Nederlander had in de eerste run in Q3 nog de snelste tijd genoteerd, maar kwam er daarna niet meer aan te pas. Piastri was in zijn McLaren simpelweg te snel, en verder waren de banden ook niet makkelijk om mee om te gaan.

De banden werken niet mee

Verstappen was zeker niet ontevreden toen hij zich na afloop uitsprak bij Viaplay. Hij had het eerst over de banden: "We oververhitten onze banden gewoon te veel, en op de C6 is dat probleem ook nog eens groter en dat houdt ons dan ook tegen." Gevraagd of deze banden te zacht zijn, reageert Verstappen kort en bondig: "Ja."

De C6-banden worden dit weekend voor het eerst gebruikt. Het zijn nieuwe banden van bandenleverancier Pirelli, en ze zijn zachter dan de andere compounds. Ze zorgen echter wel voor veel chaos, want in de derde vrije training bleek al dat veel coureurs sneller zijn op de mediums dan op de softs. Met het oog op de race wilde Verstappen geen setje mediums gebruiken in de kwalificatie.

Red Bull heeft stappen gezet

Over die kwalificatie was Verstappen verder wel heel erg tevreden. Hij zag namelijk dat zijn team Red Bull beter was geworden: "Ja, er waren vandaag veel rode vlaggen. We moesten veel wachten. Over het algemeen ging het wel goed, ik denk dat de auto een stuk beter was vandaag. Ik kon de bochten namelijk ook weer iets beter aanvallen. Of we een paar stappen hebben gezet? Absoluut."