Max Verstappen accepteert verlies en kan leven met tweede tijd

Max Verstappen heeft weer laten zien wat hij in huis heeft. Na een teleurstellende vrijdag vocht hij vandaag weer voor de pole. Hij noteerde de tweede tijd achter Oscar Piastri, en daar kon Verstappen wel mee leven. Hij was tevreden.

Verstappen leek op weg te zijn naar een nieuwe pole position. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reed een geweldige eerste run, maar kwam er daarna net niet aan te pas. In zijn tweede run zag hij er snel uit in de eerste sector, maar daarna viel hij terug. De tweede startplek is echter ook geen slecht resultaat voor de Grand Prix van morgen.

Goede dag

Tevreden stapte Verstappen uit zijn RB21. Nadat hij de felicitaties had uitgedeeld aan Oscar Piastri, liet hij zich uit over zijn kwalificatie. Bij de hyper enthousiaste David Valsecchi sprak hij zich uit: "Ik denk dat alles best wel goed ging, maar het is gewoon lastig om de zachtste band in leven te houden. Zoals altijd waren de verschillen klein. Je zag dat George zijn tijd noteerde op de mediums, voor ons is het altijd lastig om er het meeste uit te halen."

"Maar de race is pas morgen. Dat is de plek waar je punten scoort. Maar ik denk wel dat vandaag echt een goede dag was voor ons."

Gevecht met Piastri?

Morgen mag Verstappen gaan jagen op zijn tweede zege van het jaar. Daar moet hij wel voor gaan vechten, want de sterke Oscar Piastri staat op pole. Verstappen wil echter nog niet op de zaken vooruit gaan lopen: "In de vorige race was het niet echt een gevecht. Ik hoop dat we een beetje meer pace hebben, dat we een iets stabielere auto hebben en dat we hopelijk iets beter voor onze banden kunnen gaan zorgen!" Verstappen start wel voor Lando Norris, die de vierde tijd reed.