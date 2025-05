Verstappen verklaart mysterieuze gesprekken met Mercedes-teambaas Wolff

Max Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Er vonden gesprekken plaats met teambaas Toto Wolff, en Verstappen laat nu voor het eerst weten waar deze gesprekken precies over gingen.

De toekomst van Verstappen is nu al bijna twee jaar het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Dit jaar komt dat door de teleurstellende resultaten van Red Bull, terwijl vorig jaar de onrust omtrent teambaas Christian Horner de aanleiding vormde. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte toen regelmatig met Verstappen, en het is geen geheim dat de twee ook met elkaar hebben gesproken. Over die gesprekken is verder nooit iets naar buiten gekomen.

Waar ging het gesprek over

Verstappen maakt daar nu een einde aan. In een interview met De Telegraaf wordt Verstappen gevraagd naar zijn gesprekken met Wolff. Hij stelt dat men er niet zoveel achter moet zoeken: "Ik denk dat het ons eerste, echte gesprek was sinds 2021. We hebben toen een paar dingen rechtgezet over dat jaar. En ook een beetje gesproken over het toekomstperspectief."

Meer dan de Formule 1

Verstappen maakt bij het vervolg van zijn antwoord duidelijk dat er ook daar niet al te veel achter moet worden gezocht: "Maar voor mij draait het niet alleen om de Formule 1. Ik doe heel veel dingen met Red Bull. Iedereen denkt altijd maar dat beslissingen over mijn toekomst puur gebaseerd zijn op wat zich hier in deze wereld afspeelt, maar ik ben no met veel meer dingen bezig. Er is meer dan alleen het 'project Formule 1'. Dat is ook niet iets dat ieder team zomaar kan bieden."

Andere zaken

Bij Red Bull mag hij veel doen, zoals skiën en rijden op de Nordschleife. Dat is voor ook wat waard: "Klopt. En als, áls, ik ooit ergens anders ga rijden, dan blijft dit gewoon hetzelfde. Wat die dingen betreft ga ik niet indammen. Anders zoeken ze het maar uit, haha! Dan ga ik het gesprek niet eens aan. Dan hoeft het voor mij ook niet."