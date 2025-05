"Wat heeft Red Bull gedaan waardoor Verstappen sneller is geworden in Imola?"

Max Verstappen leek gisteren na de tweede vrije training de handdoek in de ring te gooien. Vandaag zag alles er al iets beter uit in de derde vrije training, en Red Bull lijkt stappen te hebben gezet tijdens de nachtelijke uurtjes. Het belooft veel voor de kwalificatie en de Grand Prix van later dit weekend.

Verstappen klaagde steen en been tijdens de eerste twee vrije trainingen in Imola. Hij leek te worstelen met zijn auto, en vooral de achterkant voelde instabiel aan. Het was opvallend, want dit was het gedeelte van de auto waar Red Bull updates had doorgevoerd. De achterstand op McLaren was groot, en Verstappen klonk niet tevreden.

Verstappen was gefrustreerd, en hij stelde dat Red Bull veel werk moest verrichten om de buurt te kunnen komen van de concurrentie. Verstappen leek er niet zoveel vertrouwen in te hebben, maar vandaag zag alles er iets beter uit tijdens de derde vrije training.

Instabiliteit verdwenen

De Nederlander voelde zich op zijn gemak in de RB21, en de instabiliteit aan de achterkant van de auto leek te zijn verdwenen. Alleen op de zachte banden leek hij het wat lastiger te hebben, maar hij was zeker niet de enige coureur die daar problemen mee had. Red Bull heeft vannacht stappen gezet, alleen de vraag is wat ze precies hebben gedaan.

Wat heeft Red Bull gedaan?

De teams zullen nooit al hun geheimen met de rest van de wereld gaan delen. Maar het is geen geheim wat de teams kunnen doen tussen de twee dagen door. Tijdens de trainingen kunnen ze immers veel data verzamelen, en dat geeft hen een goed beeld van wat er aan de hand is.

Ze kijken niet alleen op het circuit naar de data, maar ook op de fabriek wordt alles doorgenomen. Bij Red Bull zullen de engineers in Milton Keynes hard hebben doorgewerkt in de nachtelijk uurtjes, terwijl er waarschijnlijk ook een coureur in de simulator heeft gezeten om bijvoorbeeld afstellingen uit te testen. Ze zullen het één en ander hebben aangepast waardoor de auto beter aanvoelt voor Verstappen.

Vertrouwen is terug

Verstappen lijkt in ieder geval wat meer vertrouwen te hebben in zijn auto, en dat kan hem goed uitkomen voor de rest van het weekend. Over iets meer dan twee uur staat de kwalificatie op het programma, en Verstappen zal dan het gevecht aangaan met de McLarens.