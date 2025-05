De toekomst van Max Verstappen was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Hij maakte een gefrustreerde indruk, maar toch lijkt hij Red Bull niet te willen verlaten. Hij stelt nu dat de komende races heel erg belangrijk zijn.

Verstappen en Red Bull waren jarenlang twee handen op één buik. Toen er vorig jaar verhalen over teambaas Christian Horner rondgingen, werd Verstappen in verband gebracht met een vertrek. Hij bleef Red Bull trouw, maar de tegenvallende resultaten zorgden er begin dit seizoen voor dat er weer veel geruchten de wereld in werden geslingerd. Zijn naam werd nadrukkelijk in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin.

Altijd nadenken over de toekomst

In een interview met De Telegraaf geeft Verstappen nu voor het eerst iets meer duidelijkheid. Gevraagd of hij gaat nadenken over zijn toekomst als de prestaties blijven tegenvallen, is hij duidelijk: "Ik denk dat ik altijd nadenk en heb nagedacht over mijn toekomst. Ook in de goede jaren. Aan de andere kant vind ik dat ik er redelijk rustig onder ben op dit moment."

Als hij de vraag krijgt of hij met honderd procent zekerheid kan zeggen dat hij in 2026 voor Red Bull rijdt, is het antwoord zeer helder: "Dat heb ik wel altijd tegen het team gezegd. Dat is de bedoeling. Tenzij het heel erg raar gaat lopen. Maar een vertrek is op dit moment niet mijn intentie."

Komende races zijn belangrijk

Verstappen lijkt echter niet 'ja' te willen antwoorden op de vraag of hij bij Red Bull blijft: "Omdat ik eerst wil zien hoe de rest van het seizoen, of in ieder geval een deel daarvan, verloopt. Dat er grote, fatsoenlijke stappen gezet kunnen worden door het team. De komende wedstrijden zijn belangrijk. Ook voor mijn toekomst."

"Dan heb ik het niet eens per se alleen over volgend jaar, maar in het algemeen. Ik denk dat iedereen in ons team dat ook wel beseft."