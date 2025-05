Zwaar gefrustreerde Max Verstappen geeft het weekend in Imola op

Max Verstappen kende geen goede eerste dag op het circuit van Imola. In de eerste vrije trainingen wist hij geen snelle tijden te noteren, en had hij op meer gerekend. Hij is pessimistisch, en hij heeft zeer lage verwachtingen voor de rest van het weekend.

In de eerste vrije training noteerde Verstappen slechts de zevende tijd. Hij kon zijn frustratie nauwelijks verbergen en hij sloeg vol woede op zijn stuurtje. In de tweede training was hij nog steeds niet tevreden met zijn geüpdatete RB21, maar wist hij het wel ietsje beter te doen. Hij noteerde de vijfde tijd, maar de achterstand op McLaren was nog steeds zeer fors.

Red Bull heeft veel nieuwe dingen geprobeerd

In zijn terugblik op de eerste dag van het weekend klinkt Verstappen niet heel positief: "We hebben veel nieuwe dingen geprobeerd. Sommige dingen werkten iets beter dan anderen maar over het algemeen zijn we gewoon niet snel genoeg."

Het is een pijnlijke conclusie van Verstappen, die meer had verwacht van het weekend in Imola. Red Bull kondigde weken terug al updates aan voor deze race, maar uiteindelijk bleek vanochtend dat het ging om een paar kleine updates. Die leken nog niet te werken, aangezien Verstappen klaagde over de delen van zijn auto die waren voorzien van nieuwe onderdelen.

Zeer lage verwachtingen

Morgen staat de belangrijke kwalificatie op het programma, maar daar heeft Verstappen geen goed gevoel over. Hij klinkt nogal pessimistisch: "De verwachtingen zijn niet hoog voor morgen. We hebben echt nog wel wat werk te doen. De balans moet echt beter om sneller te kunnen gaan, en hetzelfde geldt ook voor de long runs. Ik werd ingehaald door de McLarens en ze reden ook bij me weg, dus dat zegt genoeg denk ik."

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren vandaag in de eerste vrije trainingen weer de snelste coureurs.