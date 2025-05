Briatore verschaft duidelijkheid over toekomst van Colapinto

Franco Colapinto reed vandaag zijn eerste vrije trainingen namens het team van Alpine. De Argentijn krijgt vijf races de kans, althans dat communiceerde Alpine met de buitenwereld. Flavio Briatore geeft daar nu duidelijkheid over.

Sinds het vertrek van teambaas Oliver Oakes heeft Briatore weer de touwtjes in handen bij Alpine. De ervaren Italiaan is een groot fan van Colapinto, en het was dan ook geen verrassing dat de talentvolle coureur werd aangewezen als de vervanger van Jack Doohan. Volgens Alpine volgt er na vijf races weer een evaluatie, en dat zorgt voor onduidelijkheid. Colapinto's Alpine-avontuur kan er dus ook snel opzitten.

De vijf races van Colapinto

Briatore heeft nu zelf gereageerd op de opmerkelijke rijderswissel. In Imola sprak hij zich uit bij de Italiaanse tak van Sky Sports: "Ik moet zeggen, ik had meer verwacht van Jack Doohan. Misschien heeft hij een break nodig."

"Franco zal zo lang rijden als nodig is. Ik heb ergens gelezen dat hij vijf races de kans krijgt, maar nee, er is geen limiet op het aantal races dat hij zal rijden. Hij moet gewoon snel zijn, niet crashen en punten pakken. Ik heb hier alleen om die drie dingen van hem te vragen, niet tien dingen. Als hij het goed doet, zal hij voor altijd rijden."

Het vertrek van Oakes

Ook over het onverwachte en opmerkelijke vertrek van Oakes is Briatore duidelijk. Hij ontkent dat er onrust heerst binnen het team van Alpine: "Zijn ontslag volgde na Miami vanwege een persoonlijke zaak, en toen dat gebeurde had ik dat ook niet verwacht. Dit team is één. Er waren allerlei geruchten dat ik onenigheden zou hebben met Ollie, maar daar klopt echt helemaal niets van. We hebben een geweldige relatie."

Alpine zag er in de eerste vrije trainingen in Imola zeker niet slecht uit. Pierre Gasly eindigde in de tweede vrije training zelfs in de top drie.