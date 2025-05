Red Bull waarschuwt Max Verstappen na speciale GT3-test

Max Verstappen staat dit weekend weer in het middelpunt van de aandacht in Imola. Hij maakte vorige week indruk met een GT3-test op de Nürburgring, iets waar Red Bull geen probleem mee heeft. Verstappen mag van Christian Horner echter geen Grand Prix overslaan.

Verstappen dook vorige week vrijdag op de Nürburgring Nordschleife op onder de naam 'Franz Hermann'. Ondanks zijn schuilnaam werd Verstappen al snel gespot, en de beelden van zijn nieuwe avontuur gingen de wereld over. Het is geen geheim dat Verstappen in de toekomst graag wil racen op de Nordschleife, en dat hij droomt van een deelname aan de 24-uursrace aldaar.

Verstappen mag geen race missen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft geen probleem met deze avonturen van zijn superster. Hij eist nu wel focus op de Formule 1, zo legt hij uit aan Sky Sports: "Hij gaat in ieder geval geen race missen, dat is zeker. De focus moet natuurlijk liggen op wat we hier doen, zijn dagelijkse werk."

"Maar het is wel geweldig dat hij zo veelzijdig is. Als Red Bull zijn we hier altijd meer relaxed mee geweest dan andere teams, als het aankomt op de vrijheid die we geven aan de coureurs."

Het vinden van een compromis

Toch betekent dat niet dat Verstappen ineens alles kan gaan doen waar hij zin in heeft. Dit weekend moet hij presteren in Imola, en Horner geeft dan ook aan wat hij bedoelt met de vrijheid die ze aan hun coureurs geven: "Het draait om het vinden van die compromis, het vinden van de juiste balans. De prioriteit ligt natuurlijk hier. Maar het blijft wel geweldig dat hij zoveel aandacht geeft aan alle vormen van de autosport."

Verstappen heeft naar eigen zeggen een ronderecord verbroken tijdens zijn run op de iconische Nordschleife. Hij reed in een Ferrari van zijn eigen GT3-team. Nu rijdt hij gewoon weer in zijn RB21, en hij was niet heel happy na de eerste twee vrije trainingen.