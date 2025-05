Red Bull geeft op en feliciteert 'wereldkampioen' Piastri

Tegen het einde van de triple header zou het wereldkampioenschap al beslist kunnen zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko weet al wie er wereldkampioen gaat worden en het is geen Red Bull-coureur. Volgens de Oostenrijker is Oscar Piastri de volgende wereldkampioen.

De adviseur ziet momenteel Verstappen achter beide McLaren-coureurs staan en denkt niet dat dat dit seizoen nog gaat veranderen. Verstappen gaf in Imola aan dat de achterstand op McLaren van 0.8 seconde deprimerend is, Red Bull komt daarnaast slechts met een kleine update.

'Nog één hoop'

"De nieuwe vleugelregels, die in Barcelona van kracht worden, geven ons meer hoop dat er iets zal veranderen," vertelde Marko aan de krant Krone Zeitung. "Die race zal beslissend zijn." Zo eindigt de 82-jarige Oostenrijker zijn verhaal. Momenteel staat Red Bull met een achterstand van 141 punten op McLaren en staat Verstappen 32 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Marko ziet het niet heel kleurrijk voor zich: "Als Piastri de komende drie races wint, zal dat zeker een voorlopige beslissing zijn in het kampioenschap", gaf Marko toe. "We hebben momenteel 32 punten achterstand op de leiders met Max, wat behoorlijk veel is." De Oostenrijker zegt dat hij vooral onder de indruk is van de Australiër Piastri tot nu toe in 2025. "Piastri heeft ongelooflijk snel geleerd", zei hij. "Dat zag je in Miami in het duel met Max. Piastri bereidt zich goed voor en is hard op de beslissende momenten, terwijl Norris meer een trial-and-error-speler is en niet hetzelfde niveau van consistentie laat zien."

Concullega's ook

Niet alleen Helmut Marko is bang voor het kampioenschap van Piastri, ook George Russell is het eens met de Red Bull-adviseur: "Er komt daar een grote verandering", vertelde hij aan Sky Italia. "We kunnen McLaren niet inhalen als zij geen stap terugdoen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is heel duidelijk dat zij de koningen zijn van de flexibele voor- en achtervleugels."

"We zullen in Spanje zien of er iets verandert in hun prestaties. Zo niet, dan hoeven we ons allemaal zorgen te maken en blijven ze gewoon winnen,” voegde Russell eraan toe.