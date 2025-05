George Russell is een tikkeltje jaloers op Max Verstappen. De Nederlander werkte laatst een test af op de Nordschleife. Het was geen 'normale' test, maar het was een GT3-test. George Russell had graag hetzelfde gedaan als de Nederlander.

Max Verstappen reed met een Ferrari GT3-auto over de legendarische Nordschleife. Hij deed dit echter niet onder zijn eigen naam, maar onder de naam Franz Hermann. De Nederlander zette zelfs een onofficiële snelste tijd neer.

Toekomst

Deze test was niet zomaar een leuk ritje, want de viervoudig wereldkampioen zou graag een 24-uursrace rijden in de toekomst. Als je zo'n race wil gaan rijden, moet je een bepaalde licentie hebben en daar is Verstappen dus mee bezig. In Imola gaat het ook volop over Franz Hermann; onder andere George Russell is heel erg jaloers op Verstappen.

"We hebben er meermaals over gesproken, als ik eerlijk ben", stelt Russell tegenover internationale media. "Ik zou dolgraag mijn schema een beetje omgooien, zodat ik meer kan rijden, want ik houd van racen. Ik heb gedurende de winter veel op de Nordschleife gereden in iRacing (de game, red.) en ik wil er meer bij betrokken raken. Maar het is erg uitdagend met zoveel sponsoractiviteiten, het reizen en de geplande debriefs met het team."

Extra voordeel

Volgens de Mercedes-coureur heeft Max Verstappen nog één extra voordeel ten opzichte van de Brit: "Het helpt als je je eigen privéjet hebt, zodat je iets sneller ergens bent. Ik zou mijn weekenden ook graag racend doorbrengen. Ik zou met Toto Wolff naar de Nordschleife gaan, omdat hij 20 jaar geleden op weg was naar een ronderecord. Alleen kreeg hij toen een lekke band en brak hij zijn ribben. Maar het gaat zeker een keer gebeuren."

Verstappen heeft een privéjet die maar liefst 12.000 kilometer in één keer kan vliegen. De zogeheten Falcon 8X is de laatste weken vaker in het nieuws geweest. Hij werd namelijk nauwlettend in de gaten gehouden op flightradars rondom de Grand Prix van Miami. Het dochtertje van Verstappen was toen geboren, waardoor de Nederlander niet in Miami was op de donderdag.