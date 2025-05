Red Bull hint op nieuwe rijderswissel

Yuki Tsunoda rijdt nog maar vier races voor het team van Red Bull Racing en kan nu alweer vervangen worden. De Japanner moet vrezen voor zijn stoeltje, want Helmut Marko maakt er geen geheim van dat Red Bull iemand achter de hand heeft.

De vervanging van Liam Lawson door Tsunoda heeft verandering gebracht. De Japanner is aanzienlijk sneller dan de Nieuw-Zeelander, maar laat geen mega-verbeteringen zien. Tsunoda scoort geen podiums of mega-kwalificaties en eindigt ook niet constant in de punten sinds zijn komst bij Red Bull.

Geen zekerheid

Dat Yuki Tsunoda nog geen zekere toekomst heeft bij het team van Red Bull is nu duidelijk, maar hij heeft de prestaties van Liam Lawson overtroffen. Sinds de Grand Prix van Japan in 2025 is Tsunoda coureur bij het team van Red Bull, maar de punten komen nog niet constant binnen. Of het genoeg is? Tot nu toe wel, maar adviseur Helmut Marko laat van zich horen en zegt nog iemand achter de hand te hebben.

"Het is duidelijk dat Yuki Tsunoda de hete adem van Isack Hadjar in zijn nek voelt", geeft Marko desgevraagd aan in gesprek met Krone Zeitung. "Helaas raakt Yuki nog steeds achterop zodra er druk op komt te staan, maar over het algemeen heeft hij zijn draai goed gevonden en wordt hij geleidelijk aan beter. We zijn nu tevreden over hem."

Fan van Hadjar

Dat Helmut Marko een aanbidder is geworden van Isack Hadjar is duidelijk en hij zou Hadjar graag in de Red Bull zien zitten. De reden waarom Marko zo'n grote fan is van de Fransman? "Hij is voor mij een grote verrassing. Hij presteert heel kalm en rustig, iets wat des te indrukwekkender is omdat hij de meeste circuits niet kent. Hij was al verschrikkelijk snel in de Formule 2, maar daar kampte hij met bizar veel problemen."

Marko is ook fan van één specifiek punt van de rookie: "We wisten al dat hij mentaal erg sterk is, maar dat hij zo'n impact heeft op de Formule 1 is echt een positieve verrassing."