Onzekere Lewis Hamilton overwint zijn 'angst' voor Ferrari

Lewis Hamilton gaat in Imola zijn eerste thuisrace namens Ferrari rijden in Italië. De Ferrari-coureur heeft geen sterke start van het seizoen achter de rug en hij is nog niet hoger geëindigd dan de vijfde plaats in de hoofdrace, maar hij heeft wel een sprintrace gewonnen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft verklaard dat nu de Europese races zijn begonnen, zijn besef over zijn positie binnen het team bevestigd is.

Begin dit seizoen maakte Lewis Hamilton de overstap van Mercedes naar Ferrari en beëindigde daarmee een lange samenwerking met zijn vorige team. De zevenvoudig wereldkampioen heeft sinds hij bij het team in Maranello begonnen is nog niet zijn verwachtingen waargemaakt en staat nu zevende in het rijdersklassement.

Begin Europa

Hamilton begint dit weekend voor het eerst als Ferrari-coureur in Italië. Het Europese seizoen begint dit weekend en dat is even wennen voor de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit moet vooral nog wennen aan zijn omgeving: "Alles is een soort nieuwe ervaring", vertelde hij aan de internationale media. "Het is de eerste keer dat ik naar een van de Europese races ga en de motorhomes zie. Ik kwam hier aan en wist niet waar ik heen moest. Ik moest iemand vragen om me rond te leiden."

Hamilton onthulde dat hij lang de wens had om in de motorhome van Ferrari te stappen in de Europese races, maar nooit de moed had om dat te doen als rivaliserende coureur: "Ik heb deze hospitality trucks al gezien sinds ik begon in de F1 in 2007," voegde hij eraan toe. "Ik ben ze voorbij gelopen en ben nooit naar binnen geweest. Als ik heel eerlijk ben, was ik bang om naar binnen te gaan, omdat ik van een ander team was."

Ander besef

Het is voor Hamilton dus nog erg wennen: "Ik ben nooit verder gekomen dan de eerste stap. Vandaag loop ik voor het eerst rond in dit gebouw en het is een ander besef dat ik hier ben. En het is ook gewoon dat je weet dat Italianen gepassioneerd zijn en dat er passie is rondom Ferrari. Maar het is veel meer dan je verwacht als je er daadwerkelijk bent en het is prachtig."