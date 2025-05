Max Verstappen hekelt bizarre geruchten over Christian Horner

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Er gingen geruchten rond over een mogelijk ontslag van teambaas Christian Horner, maar volgens Max verstappen is het onzin. Hij heeft geen idee waar de verhalen vandaan kwamen.

Vlak de Grand Prix van Miami meldde het Italiaanse Autosprint dat Horner onder druk stond. De steun van de Red Bull-top zou afbrokkelen. Het was een opmerkelijk verhaal, maar een paar dagen later meldde het Oostenrijkse OE24 dat de positie van Horner onder druk zou staan. Het zorgde voor de nodige speculatie, terwijl Red Bull zich vooral wilde focussen op de 400ste Grand Prix uit hun bestaan.

Waar komen deze verhalen vandaan?

In Imola kreeg Max Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op de verhalen. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports spreekt de Red Bull-coureur zich uit: "Om eerlijk te zijn, ik heb geen idee waar deze verhalen vandaan komen. Ik volg het allemaal niet zo."

"Dus mensen stellen mij er allerlei vragen over, en ik denk dan: 'ik weet eerlijk gezegd niet eens wie deze verhalen de wereld in slingeren."

De prestaties van Red Bull vallen flink tegen. Ze wilden dit jaar graag meevechten om de wereldtitel, maar hun achterstand op de concurrentie van McLaren is heel erg groot.

Hard doorwerken

Verstappen geeft dan ook toe dat het beter moet: "Natuurlijk zijn we als team niet helemaal tevreden met hoe we presteren, maar we werken er hard aan om competitiever te zijn."

"Maar als je deze vraag aan iedereen hier stelt, dan denk ik dat niemand tevreden is met zijn performance. Je wil het altijd beter doen, je wil beter beter presteren. Dat is wat wij ook proberen te doen. Dus al die geruchten zeggen voor mij helemaal niks."

Volgens Verstappen moet Red Bull hiernaar kijken, en niet naar verhalen in de media: "We focussen ons gewoon op de performance. Ik heb geen idee waar deze verhalen vandaan komen. Ik weet niet eens waar mensen dit soort dingen vandaan halen. Wij willen de auto verbeteren, en dat is waar iedereen zich bij ons team op richt."