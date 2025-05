Hamilton grijpt koppositie: Verstappen niet langer best betaalde F1-coureur

Max Verstappen is niet langer de grootverdiener van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur is op de lijst van best betaalde sporters ingehaald door Lewis Hamilton. Verstappen hoeft zich overigens geen zorgen te maken, want hij mag nog steeds tientallen miljoenen dollars bijschrijven.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes publiceert elk jaar de lijst van de best betaalde atleten ter wereld. Deze lijst wordt zoals elk jaar gedomineerd door grootheden uit de internationale sportwereld, en namens de Formule 1-wereld staan supersterren Lewis Hamilton en Max Verstappen in deze lijst. Regerend wereldkampioen Verstappen was vorig jaar de best betaalde coureur, maar volgens Forbes is dit niet langer het geval.

Hamilton

Bij het opstellen van de lijst wordt er gekeken naar wat de atleten tussen 1 mei 2024 en 1 mei 2025 hebben verdiend. Ferrari-coureur Hamilton is de best betaalde autocoureur op de lijst. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zou in deze periode tachtig miljoen dollar hebben verdiend. Zestig miljoen dollar zou afkomstig zijn uit zijn salaris, terwijl twintig miljoen dollar afkomstig zou zijn uit inkomsten naast de baan. Denk hierbij aan partnerships en sponsorovereenkomsten. Hij staat hiermee op de 22ste plaats op de lijst van Forbes.

Verstappen

Max Verstappen moet genoegen nemen met de 24ste plaats op de lijst. De Nederlandse Red Bull-coureur hoeft zich geen zorgen gemaakt, want volgens Forbes heeft hij in het afgelopen jaar 78 miljoen dollar bij elkaar gereden. Volgens het zakenblad in 72 miljoen hiervan afkomstig uit salarissen, terwijl hij 'slechts' zes miljoen dollar naast de baan heeft verdiend.

Veranderingen

Verstappen was vorig jaar nog de best verdienende Formule 1-coureur volgens Forbes. Op de lijst van de best betaalde atleten stond hij toen op de zeventiende plaats. Hij zou toen 81 miljoen dollar bij elkaar hebben gereden in twaalf maanden tijd. Dit jaar is hij dus iets gezakt, maar daar zal Verstappen vast niet wakker van liggen.

Ronaldo

Volgens Forbes heeft de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo het meest verdiend in de afgelopen twaalf maanden. Zijn inkomsten worden geschat op 275 miljoen dollar. Hij heeft volgens het zakenblad bijna honderd miljoen meer verdiend dan nummer twee basketballer Stephen Curry (156 miljoen dollar). De top drie wordt compleet gemaakt door de Britse bokser Tyson Fury met 146 miljoen dollar.