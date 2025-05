Lando Norris komt met spraakmakende claim over Red Bull

Het team van McLaren is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Ze hebben vijf van de eerste zes races gewonnen, en ze zijn de titelfavoriet. Lando Norris weigert echter te denken aan de wereldtitel, en hij komt met een opvallende claim over Red Bull.

Oscar Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De Australiër heeft een voorsprong van zestien WK-punten op zijn teamgenoot Norris. De Britse coureur heeft een paar zware raceweekenden achter de rug, maar de wereldtitel is zeker nog niet uit zicht. In Imola wil Norris het daar echter niet over hebben.

Norris denkt niet aan de titel

In gesprek met de internationale media krijgt hij de vraag of hij al van de wereldtitel droomt: "Nee, en ik denk dat ik dit eerder heb gezegd. Het boeit me niet en ik denk tot aan de zomer niet aan. Alles kan snel veranderen, dus het antwoord is nee. Er is geen race die belangrijker is dan een ander. Ik denk dat we het race voor race gaan bekijken."

Bijzondere claim

Norris claimt daarna dat de voorsprong van McLaren helemaal niet zo groot is: "We hebben sinds het begin van het seizoen gezien dat Red Bull Racing helemaal niet zover achter ligt. Mercedes ligt daar ook niet zover achter. Beide teams hebben ons meerdere keren verslagen in de kwalificatie."

"Ze doen het goed, al denk ik wel dat wij het uiteindelijk weer beter doen. Je krijgt geen punten op de zaterdag, wanneer zij soms iets beter weten te presteren."

Concurrentie praat te veel

Norris stelt dat er momenteel sowieso te veel wordt gepraat de concurrerende teams: "We weten dat ze updates meenemen en dat ze veel praten, maar uiteindelijk moeten we gewoon goed presteren op de zondag. Daar ligt onze focus. Dus we blijven ons op onszelf richten en dat komt het uiteindelijk wel goed."