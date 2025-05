'Red Bull lacht geruchten over vertrek Christian Horner weg'

De toekomst van Christian Horner bij het team van Red Bull Racing was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Volgens sommige geruchten kon hij zijn baan al verliezen na de race in Imola. Inmiddels lijkt het erop dat deze geruchten te voorbarig waren.

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige start van het seizoen. McLaren bleek te snel te zijn, en Max Verstappen wist alleen te winnen in Japan. De druk staat er vol op, en Verstappen maakte een gefrustreerde indruk. Het zorgde voor geruchten over zijn toekomst, en daarna ook voor geruchten over de toekomst van teambaas Horner.

Volgens het Italiaanse Autosprint en het Oostenrijkse OE24 zou Red Bull overwegen om Horner de laan uit te sturen na de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Het Oostenrijkse medium opperde Oliver Oakes en Franz Tost als mogelijke opvolgers.

Red Bull lacht verhalen weg

De verhalen gingen al snel de wereld rond, maar volgens De Telegraaf klopt er weinig van. De krant stelt dat insiders bij Red Bull beweren dat er geen sprake is van een vertrek van Horner. De speculaties over Oakes en Tost worden volgens de krant intern bij Red Bull niet serieus genomen.

De verhalen over een mogelijke exit van Horner worden volgens de krant weggelachen en weggewuifd. Het zou tot frustratie bij Horner leiden, die vorig jaar ook al onder flinke druk stond.

Updates

Toch geeft De Telegraaf wel aan dat Horner ook intern veel druk ervaart. De prestaties van Red Bull vielen tegen, en nieuwe updates moeten het team de juiste richting op gaan duwen. Volgens de krant worden er in Imola echter geen grote updates geïntroduceerd, en gaat het om een aantal kleine updates die naar verwachting niet voor grote sprongen gaan zorgen. Het lijkt er ook niet op dat de baan in Imola bij de Red Bull-bolide past.