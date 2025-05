Opgefriste Lando Norris aast op nieuwe successen in Imola

Lando Norris gaat dit weekend op jacht naar nieuwe successen in Miami. De Britse McLaren-coureur aast op eerherstel, nadat hij in de eerste races van het seizoen redelijk tegenviel. Norris heeft in ieder geval veel vertrouwen in een goed resultaat.

Norris won de seizoensopener in Australië, maar viel daarna redelijk tegen. Hij wist geen Grand Prix meer te winnen, en werd in het wereldkampioenschap ingehaald door zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër wist vier races te winnen en wordt door veel mensen gezien als de titelfavoriet. Norris moet in de komende triple header goed gaan presteren om te laten zien dat men hem zeker niet mag uitsluiten.

Scoren in Imola

De Brit reist in ieder geval met een goed gevoel af naar Imola, zo stelt hij in de preview van zijn team McLaren: "Ik heb er zin in om naar Imola te gaan en te beginnen aan het Europese gedeelte van het seizoen. De Grand Prix van Emilia-Romagna is altijd leuk, dus ik kijk er dan ook naar uit."

Norris heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de komende race. De Britse coureur werkte een testdag af op Zandvoort en was aanwezig op de fabriek in Woking.

Norris is er klaar voor

Het heeft hem een goed gevoel geven voor de komende triple header, zo legt hij uit: "Het was fijn om terug te keren op het McLaren Technology Centre, en daar onze successen van Miami te vieren. We zijn echter ook verder gegaan met onze voorbereidingen voor deze drukke triple header. De auto is geweldig en ik ben klaar voor wat er gaat komen."

