Het grote probleem van Lando Norris: "Hij zit in zijn eigen hoofd"

Lando Norris heeft een lastige seizoenstart achter de rug. De Brit heeft een flinke achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri, en hij heeft slechts één race gewonnen. Volgens Jacques Villeneuve is Piastri niet in het hoofd van Norris gekropen, maar zit de Brit veel in zijn eigen hoofd.

Norris begon als de titelfavoriet aan het seizoen. Hij maakte de verwachtingen waar en won de seizoensopener in Australië. In de raceweekenden daarna maakte Norris steeds vaker kleine foutjes, en dat zorgde ervoor dat zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri hem inhaalde. De Australiër heeft al vier races gewonnen, en heeft een aardige voorsprong op Norris in de strijd om het wereldkampioenschap.

In het hoofd gekropen

Oud-coureur Jacques Villeneuve probeert bij Vision4Sport uit te leggen wat er aan de hand is: "Ik denk niet dat Piastri in het hoofd van Lando Norris is gekropen. Ik denk dat Norris te veel in zijn eigen hoofd is gaan zitten. Norris was vorig jaar de underdog in het titelgevecht, eigenlijk had hij niet mogen winnen en eigenlijk had hij nooit voor de titel mogen vechten."

"Dat was makkelijk, want er lag toen ook nog geen druk op. Dit jaar heeft hij de hele winter gedacht: 'Oké, dit wordt mijn grote kans. Het is nu of nooit.'"

Nieuwe mindset

Villeneuve stelt dat Norris hierdoor met een andere mindset aan het seizoen is begonnen: "Norris begon het seizoen met een nieuw soort druk op zijn schouders, en daar is hij niet goed mee omgegaan. Hij is nog steeds heel erg snel, maar er zijn ook momenten geweest die hem veel hebben gekost met het oog op de titel."

"Hij is over het algemeen sneller dan Piastri, maar hij heeft de punten niet gepakt. Norris maakt gewoon te veel kleine foutjes, en in een deelnemersveld waar de marges zo klein zijn, kost je dat niet één positie, maar misschien wel vijf. Dat zijn veel punten."