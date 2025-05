McLaren legt de focus op zichzelf en kijkt niet naar concurrentie

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze wisten vijf van de eerste zes races te winnen, en ze willen hun goede vorm vasthouden in Imola. Teambaas Andrea Stella heeft er veel zin in, maar hij rekent zich nog lang niet rijk.

McLaren ligt op schema om dit jaar de dubbel te winnen in de Formule 1. Ze hebben een flinke voorsprong op de concurrentie in het constructeurskampioenschap, en ze voeren met Oscar Piastri het wereldkampioenschap aan. Nu het Formule 1-circus arriveert in Europa, kan er veel gaan veranderen. Het is de verwachting dat er veel updates komen, en bij McLaren weten ze dat één goed updatepakket alles kan omdraaien.

Enorme uitdaging

Teambaas Andrea Stella houdt zich dan ook rustig. Hij klinkt strijdbaar in de preview van McLaren: "Na een zeer succesvol weekend in Miami, reizen we nu af naar Imola voor de start van de triple header en de eerste Europese race van het seizoen."

"De Grand Prix van Emilia-Romagna is altijd een geweldig evenement, en het is een uitdagend en historisch circuit waar we vaak spannende races zien. De combinatie van snelle en langzame bochten zorgt ervoor dat het een enorme uitdaging vormt voor de coureurs en de engineers."

Schouderklopjes

Stella weigert uitspraken te doen over een mogelijke nieuwe zege. De Italiaanse teambaas wil niet kijken naar de concurrentie, en hij probeert zijn eigen manschappen extra te motiveren: "Het was een drukke en sterke start van het seizoen. Ik wil graag nog een keertje het hele team bedanken voor het harde werk dat ze hebben geleverd. We kijken ernaar uit om weer te gaan racen in Imola."

McLaren verdedigt dit weekend een ruime voorsprong. In het constructeurskampioenschap staan ze op 246 WK-punten, terwijl naaste belager Mercedes 'slechts' 141 WK-punten bij elkaar heeft gereden in de eerste zes raceweekenden.