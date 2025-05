F1-expert wijst megaprobleem voor Max Verstappen aan

Het seizoen van Max Verstappen is niet begonnen zoals hij de afgelopen drie seizoenen was begonnen. Met één overwinning staat de Nederlander op de derde plek op de ranglijst, terwijl de afgelopen jaren Verstappen dominant begon. Dat het seizoen minder sterk begint dan de afgelopen seizoenen is niet onverwacht.

Max Verstappen heeft volgens oud-Formule 1-coureur en hedendaags F1-expert Christian Danner een heel groot probleem. In dit geval zou het niet gaan om 'wat', maar om 'wie'.

Geen technisch probleem

Max Verstappen jaagt momenteel op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlander kampt echter met een heel groot probleem. Dat probleem heeft de vorm van een individu en is dus geen technisch probleem. Volgens Christian Danner gaat Max Verstappen zijn handen vol hebben aan klassementsleider Oscar Piastri.

"Oscar Piastri is écht een heel groot probleem voor Verstappen. Want Verstappen weet dondersgoed: 'Piastri is een lastige gast'", aldus Danner tegenover Kronen Zeitung.

Piastri grotere bedreiging dan Norris

De Duitser vindt Piastri een grotere dreiging voor Max Verstappen dan Lando Norris is: "Lando is waarschijnlijk nog een klein beetje sneller wat betreft pure snelheid, maar in de wereld van Norris worden nog steeds fouten gemaakt die Piastri al achter zich heeft gelaten."

Het zijn dus vooral de fouten die Lando Norris de kop kosten. Zo hebben we gezien tijdens de kwalificatie van Saoedi-Arabië. Norris maakt te veel slordige fouten en dus is hij volgens Danner een minder grote bedreiging dan Max Verstappen.

Niet uitsluiten

Danner zegt echter wel dat Lando Norris nog niet uitgesloten moet worden. "Dat betekent niet dat Norris die fouten niet ook kan uitbannen", vervolgt Danner. "Maar op dit moment verlopen de zaken gewoon niet heel soepeltjes."

De Brit is een snelle coureur en heeft de openingsrace van dit seizoen gewonnen. De Brit staat momenteel op de tweede plek op de ranglijst, achter zijn teamgenoot, en komt zestien punten te kort ten opzichte van Piastri. Verstappen staat dus achter beide McLaren-coureurs en mist 32 punten op Oscar Piastri.