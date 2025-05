Red Bull waarschuwt concurrentie voor nieuwe motor

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Ford. De Amerikaanse autobouwer gaat samen met Red Bull Powertrains krachtbronnen ontwikkelen, maar de vraag is hoe goed die zullen zijn. Bij Ford maken ze zich weinig zorgen.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de koningsklasse van de autosport. Bij Red Bull namen ze de beslissing om zelf krachtbronnen te gaan bouwen, maar daarvoor zochten ze nog wel een partner. De keuze viel op Ford, die daarmee een comeback maakt in de koningsklasse van de autosport. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om het project succesvol te maken, maar of ze direct competitief zullen zijn is nog maar de vraag.

Loopt Ford op schema?

Bij Ford halen ze op dit moment hun doelen, zo stelt Mark Rushbrook van de autosportafdeling. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ja, al zijn er natuurlijk uitzonderingen doordat je nooit alles voor honderd procent kunt halen. Maar als het gaat om het halen van de vermogensnummers, dan absoluut."

"Vervolgens draait het om de betrouwbaarheidstests om dat te machten. Haal je daarbij alles perfect? Nee, maar dat is de realiteit van ieder programma. Dat gebeurt gaandeweg gewoon en dan gaat het erom hoe je reageert, qua urgentie en qua mindset van de mensen. We reageren dus op wat we gaan zien."

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is voor Ford heel erg belangrijk, zo stelt Rushbrook in zijn verhaal: "Als de motor ontwikkelt, en meer vermogen vindt, dan draait het natuurlijk om het testen van de betrouwbaarheid. Dus het is: power, betrouwbaarheid, power, betrouwbaarheid."

Als Ford op zoek gaat naar vermogen, moet de betrouwbaarheid wel op niveau zijn. Rushbrook geeft eerlijk toe dat dit de manier is om steeds dichter in de buurt te komen van de limiet. Hij reageert kort en bondig als hij hiernaar wordt gevraagd: "Correct."