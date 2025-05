Opgewekte Max Verstappen ziet kansen op de zege in Spanje

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Spaanse Grand Prix. Max Verstappen heeft er veel zin in, en hij reist met een positief gevoel af naar Barcelona. Hij denkt dat Red Bull competitief kan zijn.

De Spaanse Grand Prix is de laatste race van de huidige triple header. Verstappen begon goed aan deze reeks met een zege in Imola. Afgelopen weekend in Monaco had Verstappen het zwaar, maar kwam hij toch als vierde over de streep. Nu reist het circus af naar Spanje, waar er een nieuwe technische richtlijn omtrent de doorbuigende voorvleugels gaat gelden. Voor Verstappen kan het dus alleen maar de goede kant opgaan.

Verstappen ziet kansen in Spanje

Verstappen klinkt in ieder geval positief zijn preview: "Monaco was niet de meest opwindende race voor ons. We hebben alles goed gedaan, maar uiteindelijk konden we in de race niet veel meer doen na ons resultaat in de kwalificatie."

"Als we naar Spanje kijken, de laatste race van deze triple header, dan zullen we hopelijk een betere performance zien en iets dat dichter in de buurt komt van wat we in Imola hadden. Ik denk dat we comfortabeler moten zijn met de auto en daardoor kunnen we ook competitiever zijn."

Historische grond voor Verstappen

Voor Verstappen is de Spaanse Grand Prix altijd bijzonder geweest. Hij won er in 2016 zijn eerste race, en in de afgelopen jaren kwam hij er ook als winnaar over de streep.

Verstappen heeft er dan ook veel zin in: "Het circuit heeft veel geschiedenis, heeft lange en snelle bochten en is altijd ook een goed circuit geweest om te rijden. Spanje is de plek waar ik mijn eerste race in de Formule 1 wist te winnen. Ik heb er dus veel speciale herinneringen aan en hopelijk kunnen we deze week zo goed mogelijk presteren."