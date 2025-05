Sauber kondigt speciale verandering aan voor Spanje

Het team van Sauber hoopt aankomend weekend in Spanje de show te kunnen stelen. De Zwitserse renstal wil dat gaan doen met goede prestaties, maar ook met nieuwe kleuren. Ze hebben namelijk een speciale kleurstelling gepresenteerd voor dit raceweekend.

Sauber heeft geen sterke start van het seizoen achter de rug. De renstal uit Hinwil rijdt met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vooral rond in het achterveld. In Australië wist Hülkenberg nog punten te scoren, maar verder keerden ze elk weekend weer met lege handen terug naar huis. Op de baan moeten ze dus op een andere manier indruk maken.

Digitale upgrade

Het team van Sauber heeft voor het raceweekend in Spanje dan ook een andere kleurstelling gepresenteerd. De zwarte en de groen kleuren zijn nog steeds aanwezig, maar het patroon is aangepast. Het team noemt het zelf een soort 'digitale upgrade', en het thema heeft dan ook met pixels te maken.

Ze omschrijven het zelf als 'pixel perfect', en dat is ook terug te zien op deze eenmalige livery. De groene kleuren zijn over de auto verdeeld in een soort blokvorm, wat dus moet staan voor pixels. Dit is te zien op de voorvleugel en de voorkant van de C45. Het gaat dus om een minimale aanpassing, iets wat Sauber eerder ook wel eens deed.

Kick

Voor Sauber is het een verwijzing naar hun belangrijke sponsor Kick. De logo's van het platform voor livestreams is ook te zien op de livery. Ze staan op de plekken waar normaal gesproken de logo's van titelsponsor Stake staan. Deze logo's mogen niet elk weekend worden gebruikt, aangezien online gokken in veel landen is verboden. In die gevallen staan de logo's van Kick op de auto. Dit weekend dus samen met de 'pixels'.

Sauber staat nu op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met zes WK-punten. Ze hebben één puntje achterstand op Alpine.