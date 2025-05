Alonso gelooft heilig in vijfde wereldtitel van Verstappen

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Het wordt een lastige opdracht, want McLaren is momenteel veel sneller. Fernando Alonso gelooft echter heilig in Verstappen, maar hij geeft ook toe dat het een zware strijd gaat worden.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft een kleine achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, die over een snellere auto beschikken. Verstappen wist al twee races te winnen, maar hij kan over het algemeen niet vechten met de papajakleurige wagens. Hij weet dat hij zijn vijfde titel kan winnen, maar hij weet ook dat hij niet de favoriet is.

Groot fan

Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft zijn bewondering voor Verstappen nooit onder stoelen of banken geschoven. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is groot fan van Verstappen, en hij gaf vorig jaar al aan dat hij heilig geloofde in de vierde titel van de Red Bull-coureur.

Alonso deed zijn uitspraken vorig jaar rondom de Spaanse Grand Prix, toen McLaren steeds sterker begon te worden.

Alonso heeft vertrouwen

In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo wordt Alonso nu gevraagd naar die woorden. Als Alonso wordt gevraagd of hij een vijfde titel van Verstappen uitsluit, reageert hij duidelijk: "Nee, je sluit hem niet uit omdat hij een soort rijdend genie is. We hadden het net over Adrian Newey, die bijzondere dingen kan, en ik denk dat Verstappen dat ook kan."

"Hij heeft dat dit jaar ook gedaan, en je kan hem nooit uitsluiten voor de wereldtitel. Ja, dit is zeker het moeilijkste kampioenschap van alle kampioenschappen waar hij voor heeft gevochten, en McLaren is waarschijnlijk de grootste favoriet."

Problemen voor Alonso

Voor Verstappen is de start van het seizoen lastig geweest. Hij schreef twee races op zijn naam, maar hij staat momenteel derde in het kampioenschap. Voor Alonso was de seizoenstart nog minder goed, want hij is na acht races nog steeds puntloos.