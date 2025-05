Franco Colapinto spreekt fans streng toe na stortvloed aan haatreacties

Franco Colapinto is onlangs teruggekeerd naar de Formule 1 als vervanger van Jack Doohan. De ruil van de twee coureurs komt niet zonder enige mening van meerdere Formule 1-fans. Vooral de Argentijnse hoek van de Formule 1-fans komt met zogenoemde haatreacties naar Yuki Tsunoda en de familie Doohan.

De Argentijnse rookie begon tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna voor het team van Alpine naar aanleiding van een coureurswissel met Jack Doohan. Laatstgenoemde is nu testcoureur bij de Franse renstal.

Belachelijk maken

Mick Doohan, vader van Jack Doohan, was te zien op een filmpje dat werd rondgedeeld op social media. De vader van de Australiër zou op het filmpje om de crash van Franco Colapinto tijdens de kwalificatie van Emilia-Romagna hebben gelachen. Het gaat echter om een parodie-account en het filmpje is dan ook bewerkt. Yuki Tsunoda kreeg ook haat over zich heen na een handgebaar te hebben gemaakt naar Colapinto tijdens de eerste vrije training in Imola.

"Sinds de Formule 2 krijg ik zelf ook heel veel haatberichten", zegt Colapinto tegen internationale media. "Het hoort er blijkbaar bij. Er zijn dingen die buiten onze macht liggen en die we niet echt kunnen veranderen, zoals hoe mensen met elkaar omgaan en wat anderen doen. Maar ik doe mijn best om mijn fans – de mensen waar ik misschien nog een beetje invloed op heb – tot rust te brengen. Daar werk ik aan. Ik weet dat sommigen overreageren. Ze zijn enorm gepassioneerd, kunnen euforisch zijn, en sommigen van hen zijn ook wat agressief. Dat is nu eenmaal de realiteit."

Onterecht

Ondanks de haat dat de fans van Colapinto naar andere coureurs dragen is de Argentijn het er zelf allesbehalve mee eens. Het is onacceptabel volgens de jonge Alpine-coureur: "Ik zou ook erg boos zijn geweest als iemand mij zo had opgehouden. Yuki had gelijk en alle reden om kwaad te zijn. Dat hij daar vervolgens haat voor krijgt, is gewoon heel kwalijk."

Zulk gedrag komt helaas niet alleen in de autosport voor, maar ook in het 'normale' leven. Volgens Colapinto is dat gedrag belachelijk: "Degenen die actief zijn in de sport moeten hun best doen om mensen tot rust te brengen en proberen duidelijk te maken dat je van de sport moet genieten – en dat je geen gebrek aan respect moet tonen. Als ik negatieve berichten zie over andere coureurs, of over mezelf, dan vind ik dat nooit prettig. Iedereen is natuurlijk vrij om te schrijven wat hij of zij voelt, maar doe dat wel met respect. Er is een grens die je niet mag overschrijden."