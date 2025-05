Waarom het perfecte Spaanse weer toch een nachtmerrie is voor de F1-teams

Het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Barcelona voor de Spaanse Grand Prix. De teams en de coureurs hoeven zich geen zorgen te maken over regen, maar de zon kan wel voor andere problemen gaan zorgen.

Het raceweekend in Spanje is de laatste Grand Prix van de huidige triple header. Aangezien de nieuwe technische richtlijn gaat gelden in Barcelona, zijn de verwachtingen hoog. Voor de teams is het dan belangrijk dat het weer goed is. Over regen hoeven ze zich geen zorgen te maken, want het lijkt flink warm te worden in Spanje. Dat brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Goed smeren

Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen in Barcelona verreden. De zon zal de hele dag flink gaan schijnen en het wordt ongeveer 28 graden Celsius. De toeschouwers moeten rekening houden met de zon, en ze doen er dan ook goed aan om veel zonnebrand te smeren.

Warm weekend

Ook tijdens de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag zal het bloedheet zijn in Catalonië. Het wordt weer ongeveer 28 graden Celsius, en de zon zal weer fel gaan schijnen. De kans om neerslag is weer vrijwel nul, en de wind zal ook geen grote rol van betekenis gaan spelen. De fans worden ook op deze dag aangeraden genoeg zonnebrand mee te nemen.

Op de zondag wordt de Grand Prix verreden. De regenbanden kunnen weer in de kast blijven, want de zon zal weer de hele dag flink schijnen. Het wordt op deze dag ongeveer 27 graden Celsius, en dit vormt een uitdaging voor de teams en de coureurs.

Baantemperatuur

Door de zon en de warme omstandigheden zal de baantemperatuur oplopen tot zo'n 50 graden Celsius. Dit kan invloed gaan hebben op de bandenslijtage, en dat is een belangrijk punt. Het gaat het hele jaar al om de bandenslijtage, en bij bijvoorbeeld McLaren hebben ze dit veel beter onder controle dan de andere teams.

Ook zonder de regen kan het weer dit weekend dus een grote rol gaan spelen in het verloop van de race.