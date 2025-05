Red Bull had geen ideale race in Miami, waarin Max Verstappen vierde eindigde en Yuki Tsunoda tiende. Teambaas Christian Horner is niet tevreden met de race van vandaag en heeft verbeterpunten gevonden voor de Red Bull-auto.

Het begon heel sterk voor Verstappen, maar het ging al snel achteruit. De Nederlander viel terug en kreeg daarna pech tijdens de virtual safety car, waardoor George Russell voor zijn neus eindigde.

Sterke start, zwak einde

Er werd door internationale media gevraagd aan Horner hoe hij de race zag en hoe het kwam dat de auto na de start al snel de snelheid verliest. Horner reageert daarop met: We zaten vandaag gewoon niet in dezelfde race als de McLarens. Zij wel.

Hij (Verstappen) vocht hard om ze vroeg achter zich te houden en deed dat geweldig. Ik was verbaasd dat het hem lukte om ze zo lang achter zich te houden. Maar we konden gewoon niet tegen ze racen vandaag. En toen had George een beetje geluk met de Virtual Safety Car, maar weet je, soms win je hier en verlies je daarvan. Dus het is frustrerend.

Wachten op de regen

Volgens Christian Horner stopte Verstappen eerder dan gepland, omdat de banden te heet werden. Het liefst wilde Red Bull wachten op de regen, zoals bijna ieder team deed, maar de regen kwam maar niet. Red Bull en in het bijzonder Verstappen hadden aardig veel pech met de VSC. Hij kwam niet op het goede moment, maar volgens Horner konden ze daar niets aan doen: "Je kan de VSC gewoon niet voorspellen en toen kreeg Mercedes een gratis pitstop, waardoor Russell voor ons wist te eindigen."

McLaren is momenteel te competitief voor Red Bull, aldus Horner. De teambaas weet zelf ook dat de RB21 nog geen partij is voor het team van McLaren. De Brit komt met de uitspraak: "McLaren zit in een andere competitie."