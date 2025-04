Russell deelt waarschuwing uit aan titelrivalen

George Russell is op een ijzersterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brit eindigde in alle races in de top vijf, en mocht drie keer het podium beklimmen. Hij lijkt in de sterkste fase van zijn carrière te zitten, maar Russell heeft het idee dat er nog steeds meer in zit.

Russell moet dit jaar de kar trekken bij Mercedes. Sinds het vertrek van Lewis Hamilton is hij de kopman, en met Andrea Kimi Antonelli heeft hij een debutant als teamgenoot. Russell laat zien dat hij geen enkele moeite heeft met deze rol. Na het McLaren-duo en Max Verstappen is hij de best of the rest. De Brit schittert, maar hij wil meer.

Wat heeft Russell gedaan?

Russell stelt dat hij niet het gevoel heeft dat hij enorme stappen heeft gezet. Aan de internationale media legt hij uit hoe hij zich voelt: "Ik heb persoonlijk het idee dat ik gewoon mijn ding doe. Ik heb niet het gevoel dat ik enorme progressie heb geboekt sinds vorig jaar. Ik denk dat mijn performance eind vorig jaar sinds Austin op een goed niveau was. Als je een zevenvoudig wereldkampioen als teamgenoot hebt, moet je week in week uit het duel aangaan."

Kan Russell nog beter?

Russell lijkt sterker dan ooit te zijn. De Brit waarschuwt zijn concurrenten, want hij stelt dat hij beter kan: "Het was niet eenvoudig, maar ik denk niet dat ik het heel anders aanpak dan vorig jaar. Maar ik denk wel dat ik op mijn best presteer, en ik voel dat ik elk seizoen sterker word, en ik heb nog steeds het gevoel dat er veel ruimte is voor verbetering."

"Ik heb het gevoel dat ik nog lang niet op mijn hoogtepunt zit. Dat maakt me heel erg enthousiast. Ik zie nog steeds verbeterpunten die zeker haalbaar zijn en waarvan ik overtuigd ben dat ze mijn performance zullen verbeteren."