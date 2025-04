McLaren trekt zich terug uit belangrijk kampioenschap

Het team van McLaren is niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in de Formule E en de IndyCars. Vanaf 2027 komt daar het WEC bij, en het lijkt erop dat McLaren gaat stoppen met één van de andere projecten.

Het is geen geheim dat McLaren-CEO Zak Brown zeer ambitieus is. De Amerikaan wil overal succesvol zijn, en hij droomt van het winnen van de Triple Crown in één jaar. Hij is dan ook regelmatig aanwezig bij de races in alle klassen, waardoor hij Grands Prix soms overslaat. Maar het lijkt erop dat McLaren één project gaat beëindigen. Het gaat hier om het Formule E-team.

Pijnlijk nieuws van Brown

Volgens The Race heeft Brown tijdens de E-Prix in Jeddah aan Formule E-team Ian James laten weten dat ze niet verder gaan in het kampioenschap. McLaren zou dan vanaf eind 2026 uit de sport gaan verdwijnen, en James moet op zoek naar nieuwe partners. McLaren nam in 2022 de licentie over van Mercedes, terwijl het team daarvoor als HWA Racelab deelnam aan het elektrische racekampioenschap.

Nieuw project

Het nieuws volgt enkele weken na de bekendmaking dat McLaren vanaf 2027 gaat deelnemen aan het World Endurance Championship. De Britse renstal gaat een eigen Hypercar bouwen om deel te nemen aan de hoogste klasse van het WEC. Daar gaan ze een gooi doen naar de zege in de 24 uur van Le Mans. Brown droomt ervan om Le Mans, de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500 in één jaar te winnen.

Het team van McLaren heeft de berichtgeving van The Race inmiddels bevestigd, en is dus bezig met hun laatste periode in de Formule E. Vooralsnog ligt de focus bij McLaren op het winnen van de dubbel in de Formule 1. Met Lando Norris en Oscar Piastri vechten ze daar met twee coureurs om de zeges. Momenteel voert McLaren beide kampioenschappen aan.