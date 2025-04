'Hamilton kan sneller dan verwacht met F1-pensioen gaan'

Lewis Hamilton is allesbehalve goed van de grond gekomen dit seizoen. De Brit is nog niet echt bepaald snel en Charles Leclerc is hem steeds de baas. Nu het seizoen alweer vijf races lang is. Heeft de zevenvoudig wereldkampioen maar een keer boven teamgenoot Leclerc gekwalificeerd en nog geen enkele keer boven hem gefinisht.

Ralf Schumacher, oud-F1-coureur, vraagt zich af of Hamilton niet eerder gaat stoppen dan verwacht. De Brit lijkt de auto gewoon totaal niet onder controle te hebben en zo vat ook Schumacher dat op.

Moeizame periode

Sinds 2022 is Hamilton niet meer de oude. De Brit verloor het seizoen daarna in de laatste ronde van de laatste race het kampioenschap aan Max Verstappen en is sindsdien niet echt meer heel competitief geweest. Hoewel hij een sprintrace wist te winnen in China, heeft hij nog geen podium gereden dit seizoen. Zijn hoogste finish is een magere P5 in Bahrein. "Hij krijgt de auto gewoon niet onder de knie", vertelt Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse van het Duitse Sky Sports.

De Duitser ziet een Hamilton die niet meer veel beter kan: "Er wordt veel gesproken over Lando, maar in het geval van Hamilton is het bijna nog erger", constateert Schumacher. "Hij is in zichzelf gekeerd en ik maak me zorgen, want dat hoeft niet, maar ik weet hoe het voelt. Ik ben zelf coureur geweest. Als je daar uiteindelijk zonder tools staat en je bent constant langzamer... Denk eens terug aan Silverstone, toen hij tranen van vreugde huilde omdat hij zei: 'ik kan het nog steeds'? Dat gevoel glipt nu door zijn vingers."

Minder motivatie

Na 2021 had Lewis Hamilton maar liefst twee jaar drooggestaan als het gaat om overwinningen. Hoewel hij zowel in 2022 als 2023 podiums pakte, was het niet genoeg voor de winst. Afgelopen seizoen, 2024, won de Brit maar liefst twee keer. Hij won een emotionele thuisrace in Silverstone en hij wist ook op Spa te winnen.

De kans dat Hamilton snel stopt is goed aanwezig, vertelt Schumacher: "Als de zaken niet beter worden, dan is het niet meer leuk. Er komt een dag dat hij wakker wordt en zich afvraagt: 'Waarom doe ik dit mezelf aan? Ik geniet er niet van. Het lijkt of ik het niet goed kan doen en ik sta het team alleen maar in de weg'."