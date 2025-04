McLaren sluit nieuwe megadeal en schuift Red Bull-sponsor aan de kant

Het team van McLaren is momenteel het sterkst in de Formule 1. De Britse renstal profiteert daar op veel vlakken van. Op commercieel gebied hebben ze veel grote deals gesloten, en het lijkt erop dat ze een nieuwe grote vis binnenboord hebben gehaald.

Het McLaren-personeel loopt nu nog door de paddock in teamkleding van Castore. Het bedrijf verzorgt al een aantal jaren de kleding van McLaren, maar het lijkt erop dat er een einde gaat komen aan deze samenwerking. Volgens het doorgaans goed ingevoerde SportBusiness gaat McLaren vanaf volgend jaar samenwerken met sportkledinggigant Puma. Ze worden dan verantwoordelijk voor de teamkleding, en het contract met Castore zal dan worden beëindigd.

Is McLaren uniek

Volgens SportBusiness was het de bedoeling dat de samenwerking met Castore zou gelden tot en met 2027. Dat gaat nu dus niet door, de reden hiervoor is onbekend. McLaren gaat waarschijnlijk een meerjarige deal tekenen met Puma. Het bedrijf is al goed vertegenwoordigd in de paddock, want ze werken ook samen met de teams van Ferrari, Aston Martin, Williams en Sauber. De racepakken zullen volgens SportBusiness ook volgend jaar worden geleverd door Alpinestars. Dit blijft hetzelfde, want Oscar Piastri en Lando Norris rijden ook dit jaar in pakken van dit bedrijf.

Wat gaat Castore nu doen?

Castore zal door het verliezen van McLaren niet uit de sport vertrekken. Ze leveren namelijk ook de teamkleding aan de teams van Alpine en Red Bull Racing. Het is de verwachting dat ze voor volgend jaar al een vervanger van McLaren hebben gevonden. Volgens SportBusiness is het namelijk de verwachting dat Castore in zee gaat met het team van Haas. Deze deal moet dan vanaf volgend jaar gaan gelden, hierdoor blijft Castore samenwerken met drie teams in de koningsklasse.

Castore is een relatief nieuw bedrijf, maar zette in de afgelopen jaren grote stappen in de sportwereld. Naast de Formule 1 zijn ze ook actief in onder meer het voetbal, rugby en cricket.