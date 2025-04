Wolff hekelt nieuwe plannen voor 2026-regels

Vlak voor de start van de Saoedische Grand Prix ging er een opvallend verhaal rond. De Formule 1 zou er namelijk over nadenken om alsnog een verandering door te voeren aan de 2026-regels. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dit onzin.

Op zondagochtend meldde The Race dat de Formule 1 een opvallend voorstel wil doen tijdens de aankomende vergadering van de F1 Commission. Het lijkt erop dat ze alsnog een wijziging aan de regels voor 2026 willen voorstellen. Het gaat om de verdeling tussen elektrische componenten en de verbrandingsmotor bij de nieuwe krachtbronnen. Volgens de regels wordt dit een 50/50 verdeling, maar het lijkt erop dat er toch veranderingen kunnen worden doorgevoerd als de teams akkoord gaan.

Amerikaanse politiek

Het team van Mercedes lijkt in ieder geval niet akkoord te gaan. Als teambaas Toto Wolff in Jeddah wordt geconfronteerd met deze verhalen, reageert hij fel bij de internationale media: "Het lezen van de agenda van de F1 Commission is bijna net zo grappig als het lezen van sommige reacties op Twitter op de Amerikaanse politiek. Ik wil ons beschermen en niet reageren, maar dit is een grap. Vorige week was er een motorvergadering in Bahrein, en nu verschijnen dit soort zaken weer op de agenda."

Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner werd daarna ook om een reactie gevraagd. Hij werd geconfronteerd met de woorden van Wolff: "Het lijkt erop dat Mercedes veel vertrouwen heeft in het werk dat ze voor volgend jaar hebben geleverd. Het is iets waarvan wij twee jaar geleden al zeiden dat we ernaar moesten kijken, maar het is niet iets waar wij op hebben aangedrongen. De FIA heeft hun huiswerk gedaan, en ze willen voorkomen dat er veel lift en coast moet plaatsvinden in de Grands Prix. Dat is namelijk niet goed voor de sport."

"Het is niet iets waarvoor wij hebben gelobbyd, als ze het puur voor de sport willen doen, dan moet je het steunen."