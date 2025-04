'Grote verandering aan 2026-regels op komst'

De Formule 1 gaat er vanaf volgend jaar flink anders uitzien. Er gaan nieuwe regels en dat betekent ook dat de krachtbronnen gaan veranderen. Deze regels liggen al geruime tijd vast, maar mogelijk gaat er alsnog iets veranderen.

Vanaf 2026 wordt er gewerkt met nieuwe, groenere krachtbronnen in de Formule 1. Het gaat om motoren die draaien op duurzame brandstof en waarbij de elektrische componenten een grotere rol gaan spelen. Sterker nog, de helft van het vermogen moet afkomstig zijn van deze elektrische delen. De regels hebben ervoor gezorgd dat er veel interesse is in de koningsklasse. Honda heeft besloten om terug te keren als officiële motorleverancier, Ford gaat samenwerken met Red Bull, Audi maakt zijn debuut en General Motors wil in de toekomst ook krachtbronnen gaan bouwen.

Problemen tegengaan

Vorige week in Bahrein werd er al gesproken over de motoren, maar daar werd een mogelijke comeback van de V10 afgewezen. Volgens The Race zullen de kopstukken van de Formule 1 volgende week weer met de teams gaan praten over een mogelijke aanpassing van de 2026-regels. Het medium meldt dat de vrees bestaat dat de auto's zonder energie komen te zitten. De vrees bestaat dat de auto's niet genoeg energie kunnen genereren, waardoor er minder spektakel ontstaat en dat kan ook voor frustratie zorgen bij de coureurs.

Opvallende verandering

Om problemen tegen te gaan, zal er volgens The Race een voorstel worden gedaan tijdens de aankomende bijeenkomst van de F1 Commission. Het gaat om een voorstel voor een grote wijziging omtrent de verdeling tussen het vermogen dat afkomstig is uit de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Deze verdeling zou in plaats moeten blijven voor de kwalificaties, terwijl er een andere verdeling moet komen voor de races. Hoe de teams zullen gaan reageren op dit voorstel zal moeten blijken tijdens de aanstaande meeting.