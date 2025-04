Norris boos op zichzelf: "Maak het mezelf niet makkelijk"

Lando Norris verloor in Saoedi-Arabië de leiding in het wereldkampioenschap. De Britse McLaren-coureur verspeelde zijn kansen op zaterdag na een crash in de kwalificatie. Norris werd vierde in de race, en stelt dat hij het zichzelf niet makkelijk heeft gemaakt.

Norris leek de druk niet meer aan te kunnen in Saoedi-Arabië. De Britse coureur ging de fout in in de kwalificatie. Hij knalde te hard over de kerbstones, en dat leverde hem een flinke crash op. Door deze klapper startte hij als tiende, en hij moest een inhaalrace rijden. Dat lukte redelijk, en hij kwam als vierde over de streep. Zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri won en nam de leiding in het wereldkampioenschap over.

Best mogelijke resultaat

Na afloop reageerde Norris realistisch in gesprek met de internationale media: "Ja, dit is het beste wat we hadden kunnen doen. Het is zonder om een podiumplek te verspillen. Charles reed een goede eerste stint, waardoor hij in de tweede fase van de race een voorsprong had. We hadden niet de snelheid in de banden om hem bij te houden. Ik moet mezelf gewoon een handje helpen en betere zaterdagen hebben."

Norris maakt het zichzelf niet makkelijk

Het was de twee tegenvallende zaterdag voor Norris op rij. In Bahrein maakte hij immers ook een foutje. In de race vond Norris dat McLaren het een beetje zwaar heeft gehad: "We hebben het moeilijk op circuit zoals deze, waar veel gebruik wordt gemaakt van de DRS. Wij hebben niet de voordelen die andere teams hier wel hebben. Dat gezegd hebbende, maak ik het mezelf hier ook niet makkelijk."

Norris krijgt nu de tijd om de batterij weer een beetje op te laden. Het seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Miami. Op het circuit in Florida wist Norris vorig jaar zijn eerste Grand Prix te winnen.