Sportieve Verstappen prijst rivaal Piastri de hemel in

Max Verstappen ging afgelopen weekend de strijd aan met Oscar Piastri in Saoedi-Arabië. Het leverde een frustrerend duel op voor Verstappen, maar hij was wel sportief. Hij was namelijk zeer complimenteus over de Australische McLaren-coureur.

Piastri won op het Jeddah Corniche Circuit zijn derde Grand Prix van het seizoen. Hij kende een goede start, maar had een incidentje met Max Verstappen bij de start. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het moment, en daar was hij woedend over. Piastri won, terwijl Verstappen als tweede over de streep kwam. Hij was zeker niet tevreden, maar dat betekende niet dat hij geen respect had voor Piastri.

Zeer solide

Na afloop van de race reageerde Verstappen tijdens de persconferentie kortaf op vragen over zijn straf. Toen hij werd gevraagd naar Piastri, was hij heel positief: "Volgens mij heb ik het al eerder gezegd. Mensen vergeten het snel, maar vorig jaar was het zijn tweede jaar. Nu zit hij in zijn derde jaar, en hij is heel solide. Hij is heel kalm, en dat vind ik leuk. Dat laat hij zien op de baan. Hij levert wanneer het moet, hij maakt amper fouten en dat heb je nodig om te vechten voor een wereldtitel."

Piastri wordt bijgestaan door voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. De oud-coureur is zijn manager, en dat is volgens Verstappen een heel erg goede zet. Hij legt het uit: "Ik denk het feit dat hij Mark aan zijn zijde heeft, hem helpt. Mensen leren veel van hun eigen loopbaan. Ik had dat met mijn vader, en Mark geeft Oscar adviezen. Aan het einde van de dag gebruikt Oscar zijn talent, en dat is heel erg goed."

Door zijn zege gaat Piastri nu aan de leiding van het wereldkampioenschap. Het is de eerste keer dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.