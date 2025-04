Lando Norris kwam afgelopen weekend als vierde over de streep in Saoedi-Arabië. Hij heeft nu een weekje vrij, maar hij weet wel wat hij niet gaat doen. Een feestje op Koningsdag met zijn grote vriend Martin Garrix zit er echter niet in.

Norris kende een zwaar weekend in Saoedi-Arabië. In de kwalificatie crashte hij, en in de race wist hij zich op te werken naar de vierde plek. Hij baalde, maar mag nu even genieten van een paar vrije dagen. Vorig jaar deed hij dat ook, en vierde hij Koningsdag op de Amsterdamse grachten. Tijdens een feestje van zijn vriend dj Martin Garrix raakte hij daar gewond aan zijn neus. Die beelden gingen toen viral.

Geen feestje

Dit jaar zit zo'n feestje er niet in. Lachend legt hij dat uit aan Viaplay: "Helaas ben ik er niet. Ik zou het graag willen, want het was één van de beste dagen van mijn leven en ik won daarna in Miami."

Norris staat nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en een titel is niet uitgesloten. Daarom viert hij geen Koningsdag, al vond hij het prachtig: "Ik had een geweldige week met Martin en die hele groep in Amsterdam, maar gedurende een WK kan ik me dat soort dingen niet veroorloven. Ik moet trainen, want deze races vragen fysiek veel van je. Ook al hou ik wel van een drankje, ik heb al heel het jaar niet gedronken en daar ben ik trots op."

Gebroken glas

Zijn uitspraak over het drinken, verwijst naar zijn verwondingen van vorig jaar. Hij liep daar zijn wondje aan de neus op, omdat hij uit een gebroken glas had gedronken. Hij kon daarna gewoon rijden, en won vervolgens zijn eerste race. Dit jaar hoopt hij weer te kunnen winnen op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.