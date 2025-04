Withete Verstappen vreest boete: "Mening geven wordt niet meer gewaardeerd"

Max Verstappen wilde na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië niks zeggen over zijn discutabele tijdstraf. Hij leek er simpelweg geen zin in te hebben, maar even later kwam de aap uit de mouw. Verstappen wilde niets zeggen, omdat hij geen boete wil ontvangen van de FIA.

Verstappen startte de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf de pole position. Hij kwam iets minder goed weg dan Oscar Piastri, maar hij probeerde de Australiër in te halen bij het ingaan van de eerste bocht. Dit lukte, maar Verstappen ging wel buiten de baan. Het leek op een race-incident, maar de stewards oordeelden anders. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden, en daardoor was de zege niet meer mogelijk.

Boete

Verstappen weigerde na afloop iets te zeggen over zijn straf. In de persconferentie deed hij dit weer: "Dat bij de start gebeurde, en ineens was het de vijftigste ronde. Ik kan het er waarschijnlijk beter niet over hebben, want anders kan ik er een boete voor krijgen."

Verstappen verwijst naar het feit dat de FIA dit jaar strengere straffen uitdeelt voor 'wangedrag'. Hij wil ook niet veel meer kwijt over zijn duel met Piastri: "Het gebeurde allemaal zo snel. Ik kan er maar beter niet over praten, want daardoor kan ik de problemen komen."

De wereld van nu

De aanwezige internationale media probeerde het nog, maar Verstappen bleef weigeren. Hij legde het nog een keertje uit: "Het is hoe de wereld is op dit moment. Je kan niet zomaar meer je mening geven. Dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd. Of mensen kunnen de waarheid gewoon niet meer aan. Dat is gewoon hoe alles nu is, iedereen is enorm gevoelig over alles. We kunnen niet meer kritisch zijn. Ik vind het prima, dan hoef ik minder te praten."

Verstappen kreeg vorig jaar een taakstraf voor een vloekwoord tijdens een persconferentie, sindsdien let hij beter op wat hij zegt.