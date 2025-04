Brown vindt stevige tijdstraf Verstappen meer dan terecht

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het maar over één ding: de tijdstraf van Max Verstappen. Voor het moment in de eerste bocht kreeg hij een straf, en mede daardoor kon Oscar Piastri de race winnen. Volgens McLaren-CEO Zak Brown was de straf van Verstappen meer dan terecht.

Piastri kende een geweldige launch bij de start van de Saoedische Grand Prix. De Australiër kwam beter weg dan Verstappen, maar hij gaf niet op. Samen doken ze de eerste bocht in, en Verstappen ging wijd. Hij pakte de leiding, maar volgens de stewards was het de bocht van Piastri. Verstappen kreeg dan ook een straf van vijf seconden.

Terechte straf

Verstappen was het daar niet mee eens, en hij was woest. McLaren-CEO Zak Brown was wel blij met de straf, zo verklaarde hij bij Sky Sports: "Ik denk zeker dat deze straf verdiend was. Oscar zat overduidelijk aan de binnenkant, hij had een betere start, en je weet ook dat je gebruik moet maken van de racebaan."

"Bocht was van Oscar"

Brown komt wel met een nuancering van zijn verhaal. De Amerikaan stelt namelijk dat er ook een andere mogelijkheid was geweest voor Verstappen: "Of het nu een tijdstraf is van vijf seconden, of dat de positie wordt teruggeven, ik denk dat het beide kanten op had kunnen gaan. Ik vind het zeker gepast."

De CEO van McLaren blijft vanzelfsprekend achter zijn eigen coureur staan. Hij is van mening dat Piastri zijn zaakjes in deze situatie gewoon op orde had, zo legt hij uit: "Het was de bocht van Oscar. En op een gegeven moment moet je dan eieren voor je geld gaan kiezen."

Voor Brown en McLaren was het een positief weekend. Ze wonnen hun vierde race van het jaar, en ze voeren nu met Piastri het wereldkampioenschap aan.