Max Verstappen kreeg vandaag een discutabele tijdstraf voor een incident in de eerste bocht met Oscar Piastri. De Nederlander was woedend, maar de stewards hebben zich ingehouden. Ze leggen uit waarom ze hem geen straf van tien seconden, maar een straf van vijf seconden hebben gegeven.

Verstappen zag hoe Piastri goed wegkwam bij de start. Hij probeerde zijn Red Bull er in de eerste bochtencombinatie naast te zetten, maar haalde naast de baan in. Hij gaf het plekje niet terug, en daar waren de stewards niet blij mee. Het moment werd onderzocht, en de stewards besloten hem een tijdstraf van vijf seconden te geven. Verstappen was woest, en weigerde er vervolgens iets over te zeggen bij de media.

Richtlijnen

De stewards hebben nu uitgelegd waarom ze hem deze straf hebben gegeven. De stewards stellen dat Piastri met zijn vooras minimaal naast de spiegel van Verstappen zat bij het ingaan van de bocht. Toen de inhaalactie werd ingezet, reden ze naast elkaar. Volgens de stewards was het volgens de richtlijnen voor de coureurs zo dat dit de bocht van Piastri was. Verstappen moest dus ruimte geven.

Geen tien seconden straf

De Nederlander ging echter van de baan, zette een actie in en gaf de plaats niet terug. De straf die normaal gesproken voor dit incident staat, is een straf van tien seconden. Maar omdat het een incident was in de allereerste ronde van de Grand Prix, vinden de stewards het te ver gaan om voor dit moment zo'n zware straf uit te delen. Ze stellen dat het verzachtende omstandigheden zijn, en daarom hebben ze slechts gekozen voor een straf van vijf seconden.

Verstappen krijgt geen verdere strafpunten van de stewards. Hij komt hierdoor ook niet dichter bij een mogelijke schorsing. Hij kwam als tweede over de streep in de race, en deed dus wel goede zaken voor het wereldkampioenschap.