Tsunoda wil Verstappen aan de zege helpen in Saoedi-Arabië

Yuki Tsunoda kende gisteren een aardige kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Japanner had op iets meer gehoopt, maar kon uiteindelijk wel leven met de achtste tijd. Zijn doel voor de Grand Prix van vandaag is duidelijk, hij wil Max Verstappen helpen.

Tsunoda had op meer gehoopt in de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit. De Japanse coureur baalde dat het niet beter kon, maar hij realiseerde zich ook dat de achtste tijd niet slecht was voor iemand die pas aan zijn derde raceweekend bij het team toe is. Vanaf de achtste plek is er veel mogelijk, en Tsunoda staat niet extreem ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander staat op pole, maar in Jeddah kunnen gekke dingen gebeuren.

Zoeken naar de juiste afstelling

Tsunoda hoopte dat hij het iets beter had kunnen doen in de kwalificatie. Hij gaf na afloop wel aan dat hij nog aan het zoeken was naar de juiste afstelling. Bij F1 TV legde hij dat uit: "Ik heb de auto nu soms nog iets te voorspelbaar afgesteld, ik moet gaan zoeken naar niets extra's. Daar is ervaring voor nodig en die heb ik met deze auto nog niet. Hoe meer ik push, hoe meer nieuwe dingen ik ervaar in de auto. Dat is niet altijd heel erg fijn, maar ik blijf pushen en doen wat ik kan doen."

Verstappen helpen

Vorige week in Bahrein pakte Tsunoda zijn eerste punten namens het team van Red Bull. De Japanse coureur stelt dat dit ook een realistische doelstelling is in Jeddah: "Dat is het doel." Verder heeft hij echter nog een ander doel voor ogen: "Maar het doel is ook het helpen van Max. Als ik op welke manier dan ook iets kan doen, dan zal ik dat niet laten. Ik weet onze strategie voor de Grand Prix alleen nog niet."