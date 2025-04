"Verstappen wil geen Red Bull-geheimen verklappen na magische poleronde"

Tot verrassing van veel mensen pakte Max Verstappen gisteren de pole position in Saoedi-Arabië. Op het Jeddah Corniche Circuit was hij de concurrentie te slim af, en bedankte hij na afloop zijn team. Er waren wat wijzigingen doorgevoerd aan zijn auto, maar Verstappen wilde daar niet te veel over zeggen.

Verstappen werd na de derde vrije training niet gezien als een favoriet voor de pole. De Nederlander had in die sessie een enorme achterstand op de McLarens, en het was duidelijk dat er iets moest veranderen. In de kwalificatie crashte Lando Norris, waarna Verstappen de andere McLaren van Oscar Piastri te snel af was. De Nederlander verklaarde na de kwalificatie dat Red Bull wel wat had aangepast.

Welke aanpassingen heeft Red Bull precies doorgevoerd?

Van de vrijdag op de zaterdag was er al veel gebeurd bij Red Bull. In de kwalificatie kozen ze ook voor een opvallende tactiek, waarbij Verstappen twee runs na elkaar reed. Na afloop kreeg Verstappen in gesprek met de internationale media de vraag wat Red Bull precies had veranderd aan zijn bolide. Grappend gaf Verstappen antwoord op deze vraag: "Ik zal je zo de hele lijst met set-ups wel gaan overhandigen!"

Details geheim houden

Het is duidelijk dat Verstappen niet te veel wil zeggen over de veranderingen die zijn team heeft doorgevoerd aan de RB21. Hij houdt de kaarten tegen de borst. Als hij wordt gevraagd naar verdere details, geeft hij toe dat dit niet nodig is: "Nee, ik wil en moet gewoon meer leren over deze auto. Als ik ieder weekend hetzelfde blijf doen, maar wel met de problemen die we hebben, dan leer je daar gewoon niets van. Sommige dingen werken wel, maar andere dingen weer niet. Je schrijft alles op, blijft vechten en zoekt naar nieuwe oplossingen. Dat hebben we nu ook gedaan."