Polesitter Verstappen dankt Lambiase na tactische meesterzet

Max Verstappen pakte vandaag een machtige pole position in Saoedi-Arabië. Hij deed dat met een opvallende strategie, door twee rondjes te rijden in Q3. Volgens Verstappen was dit een plan van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Hij loofde hem na afloop.

Na de crash van Lando Norris in Q3 sprong het licht op rood. Verstappen was op het moment van de crash net bezig met een snelle ronde, maar die moest hij dus afbreken. Toen het licht daarna weer op groen schoot, kwam Verstappen direct het asfalt op. Hij noteerde een pushrondje, ging daarna snel naar binnen voor een pitstop en kwam daarna weer naar buiten om een nieuwe ronde te rijden. Deze tijd was goed genoeg voor de pole position.

Ritme opbouwen

Het runplan was doorslaggevend, zo verklaarde Verstappen. Aan de internationale media legde hij het uit: "Hier is het erg belangrijk om ritme op te bouwen, waardoor je vrij veel rondjes moet doen. De banden blijven gelukkig goed, waardoor dat ook kan. Die rode vlag was niet ideaal, maar daar moest iedereen mee om zien te gaan. We zijn voor de strategie met twee rondjes gegaan en ik ben erg blij dat we dat hebben gedaan, zodat ik er alles uit kon halen."

Tactische zet van Lambiase

De crash van Norris gooide de plannen van Red Bull omver. Verstappen stelt dat hij niet wist wat hij moest doen: "GP zei tegen mij 'laten we er voor twee ronden brandstof in gooien. De eerste ronde doe je op een gebruikte band, daarna maak je een pitstop en dan die laatste ronde op nieuwe banden'. Je hebt iets meer brandstof aan boord, waardoor je wat langzamer zult zijn in de eerste ronde, maar dat is de juiste keuze gebleken. Voor mij was dat absoluut het beste qua gevoel in de auto en de limiet opzoeken."