McLaren neemt Norris in bescherming na pijnlijke crash in Saoedi-Arabië

Lando Norris kende een dramatische kwalificatie in Saoedi-Arabië. In het derde gedeelte van de sessie ging hij vol de fout in en parkeerde hij zijn McLaren in de muur. Zak Brown neemt hem in bescherming, en hij legt de focus vol op de race.

Norris kende vorig weekend in Bahrein een tegenvallende kwalificatie. Dit weekend wilde hij zijn fouten herstellen, maar het ging juist nog slechter. Hij ging de mist in, en knalde te hard over de kerbstones. Hierdoor verloor hij de macht over het stuur, en raakte hij met de linker voorkant de muur. Balend noemde hij zichzelf een idioot, en het was duidelijk dat hij diep in de put zat.

Focussen op de race

McLaren-CEO Zak Brown moet er alles aan doen om zijn coureur te troosten en hem weer hongerig te krijgen. Brown moet er niet aan denken om zijn eigen coureur af te vallen. De Amerikaanse CEO reageert rustig als hij door Sky Sports wordt gevraagd naar de crash van Norris: "Hij moet zich gewoon focussen op de race. Het wordt waarschijnlijk een eenstopper, maar er is hier ook een heel erg grote kans op een Safety Car."

Sneller dan de kwalificatieplek

Norris moet volgens Brown niet aan andere dingen gaan denken. Hij stelt dat alle aandacht moet uitgaan naar de Grand Prix. De tiende startpositie biedt immers genoeg kansen, en er zijn ook genoeg inhaalmogelijkheden. Brown wil dan ook niet denken aan een duister scenario: "We moeten ons gewoon focussen op de race, we gaan ons best doen tijdens die race, en we gaan kijken of we hem verder naar voren kunnen gaan krijgen. Hij is namelijk zeker sneller dan de plek waarop hij zich heeft gekwalificeerd."

Norris start naar alle waarschijnlijkheid als tiende. Als er bepaalde onderdelen moeten worden vervangen, kan dat nog veranderen. Zijn teamgenoot Oscar Piastri start als tweede.