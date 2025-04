Norris woest op zichzelf na crash: "Laat het team in de steek"

Lando Norris kende een pijnlijke kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Britse wereldkampioenschapsleider crashte in Q3, waardoor hij morgen met een achterstand aan de Grand Prix zal beginnen. Na afloop ging hij diep door het stof en baalde hij van zichzelf.

Eén week geleden vergooide Norris een goede positie in de kwalificatie in Bahrein. Voor dit weekend was hij gebrand op succes, maar hij gooide zijn eigen ramen in. Hij ging te wild over de kerbstones, en dat leverde hem een harde crash op. De schade was flink, en Norris noemde zichzelf over de boordradio een idioot. Met een gebogen hoofd liep hij terug naar zijn team in de paddock.

Stomme risico's

Zwaar teleurgesteld moest hij daar direct met de media gaan praten. Als hij daar de internationale media werd gevraagd naar het feit dat hij zichzelf een idioot noemde, reageert hij duidelijk: "Nou ja, dat klopt wel. Ik zou om pole moeten vechten, en niet van die stomme risico's moeten nemen die ik hier wel nam. Maar dat is desondanks geen garantie dat we die pole hadden kunnen pakken, want Max heeft het goed gedaan. Ze waren gewoon snel en dat was geen verrassing, al was het leuk geweest als ik me in dat gevecht had kunnen mengen."

Team in de steek gelaten

Norris slaat zichzelf voor zijn hoofd. Hij vindt dat alle schuld bij hem hoort te liggen. Hij is streng voor zichzelf, en dat mag iedereen ook weten: "Ik was goed op weg en ik voelde me echt comfortabel, maar ik kan hier gewoon niet trots op zijn. Ik heb mezelf en het team echt in de steek gelaten hier. De monteurs moeten nu heel erg hard gaan werken om dit allemaal op te lossen."

Norris kwalificeerde zich als tiende, maar als er nog bepaalde zaken moeten worden veranderd kan er nog een gridstraf volgen.