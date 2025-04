Verstappen verrast zichzelf met waanzinnige pole in Saoedi-Arabië

Max Verstappen liet in de kwalificatie in Saoedi-Arabië zien dat niemand hem mag afschrijven. Hij liet weer eens zien wat hij in zijn mars heeft en greep de pole position. Na afloop glom hij van trots, en nam hij alle felicitaties dankbaar in ontvangst.

Nog geen week geleden stond Verstappen balend in de paddock in Bahrein uit te leggen wat er allemaal mis was met zijn RB21. Denken aan een comeback in Saoedi-Arabië deed hij niet. Hij was teleurgesteld, en kwaad. Vandaag was alles anders, en greep Verstappen met een nieuw ronderecord de pole position. Het was een geweldig rondje, en Verstappen klonk opgelucht. Hij versloeg Oscar Piastri en George Russell, en bij Red Bull juichte men.

Verstappen zag het niet aankomen

Verstappen deed dat ook toen hij uitstapte. Hij balde zijn vuist en had een flinke glimlach op zijn gezicht. Met trots sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jamie Chadwick: "Ik ben heel erg blij. Ik had zeker niet verwacht hier op pole te staan na de derde vrije training en de rest van het weekend. Maar goed, de auto kwam tot leven in de nacht. We hebben een paar dingen veranderd en het was veel fijner om de auto te besturen. De grip kwam naar me toe. Een kwalificatierondje is hier heel lastig door al die muren, en je moet het echt nailen."

Lastige race

Verstappen was heel erg blij, en dit gaf hem dan zeker ook een goed gevoel: "Dit is heel plezierig. De eerste positie is natuurlijk de beste positie voor de dag van morgen, maar ik denk wel dat het in de race heel erg lastig gaat worden om de anderen achter me te houden. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan ons best doen!" Verstappen zal de eerste startrij delen met Piastri, Lando Norris crashte eerder in de sessie.