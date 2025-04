Doohan op de vingers getikt na dubbele overtreding

Alpine-coureur Jack Doohan moest zich na afloop van de derde vrije training in Jeddah melden bij de stewards. De Australiër had tweemaal dezelfde regel overtreden, en dat leverde hem twee verschillende straffen op. Vooralsnog kost hem dat niets.

Het circuit van Jeddah is razendsnel, en de ingang van de pitstraat ligt dan ook op een snel gedeelte van de baan. De coureurs mogen dan ook niet over de witte lijn gaan met hun banden, en als ze dat wel doen dan volgt er een streng onderzoek. Doohan ging twee keer de fout in de derde vrije training, al had hij zelf geen idee. Hij vroeg dan ook om een foto tijdens de training.

Waarschuwing

Doohan kreeg voor zijn eerste overtreding een waarschuwing. De stewards wezen hem erop dat in de event notes van de wedstrijdleider staat dat ze met geen enkel gedeelte van de banden over de streep mogen gaan. Doohan deed dat wel, en dan zijn de consequenties duidelijk. Er bestond volgens de stewards geen twijfel over een overtreding, en omdat het een vrije training was vinden ze een waarschuwing meer dan genoeg.

Reprimande

Doohan ging echter twee keer de fout in in de derde vrije training. Dat betekent dat de stewards nog een keertje gingen kijken naar de Australiër. Dit keer was de straf steviger, en kreeg Doohan een reprimande van de stewards. Ze waren van mening dat hij wederom dezelfde fout heeft gemaakt. Aangezien ze hem eerder een waarschuwing hadden gegeven, hebben ze nu een reprimande uitgedeeld. Het gaat om een zogenaamde driving reprimande. Als een coureur te veel reprimandes verzameld, dan kan er een forse gridstraf volgen.

De stewards blijven op dit punt wel duidelijk, want een dag eerder overkwam Liam Lawson hetzelfde. Ook de Nieuw-Zeelander ging twee keer de mist in bij dit punt, en dat leverde hem ook een waarschuwing en een reprimande op.