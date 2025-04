Doohan blijft wilde geruchten over toekomst negeren

Jack Doohan heeft een lastige openingsfase van het seizoen achter de rug. Er gingen veel geruchten over zijn toekomst rond, maar inmiddels lijkt het erop dat hij tot de zomer de kans krijgt bij Alpine. Doohan doet zijn best om niet aan de geruchten te denken.

Doohan is sinds dit jaar de tweede coureur bij het team van Alpine. Al sinds de eerste race is het duidelijk dat zijn toekomst niet zeker is. Alpine haalde met Franco Colapinto een goede derde coureur binnen, en teamadviseur Flavio Briatore is enorm onder de indruk van hem. Er gingen geruchten rond over een snelle wissel, maar inmiddels lijkt het erop dat Doohan tot en met de zomer de kans krijgt bij Alpine.

In de afgelopen dagen gingen er weer veel wilde geruchten over deze situatie rond. Zo werd er gesuggereerd dat een sponsor van Colapinto een betaling had gemist, waardoor er geen snellere wissel werd doorgevoerd. Wat hiervan klopt, zal echter giswerk blijven.

Doohan luistert niet naar ruis

Doohan wil zelf niet nadenken over dit soort zaken. De Australiër reageerde er duidelijk over bij de internationale media: "Ik heb geprobeerd om er niet over na te denken. We weten intern wat mijn contractsituatie is, en voor de rest wist ik dat het altijd zou blijven fluctueren. Ik kan me alleen concentreren op wat ik en het team komen doen."

Ritme is aanwezig

Doohan heeft het gevoel dat hij weer wat stappen heeft gezet: "Het is mooi dat we een aantal goede dingen hebben laten zien in de laatste vier races, en het ritme is er ook. Er zijn veel sterke punten om op verder te bouwen, en het is nu een kwestie van tijd voordat we alles aan elkaar hebben gebonden. Vanaf dan zijn we zeker in staat om prachtige dingen met elkaar te bereiken."