McLaren begrijpt klachten Norris niet

Lando Norris is bezig met een goed seizoen, maar hij voelt zich niet goed bij McLaren. Hij worstelt met de wagen, en dat zorgt voor veel verbaasde blikken. Bij McLaren weten ze ook niet zo goed wat er precies aan de hand is.

Norris voert na vier races het wereldkampioenschap aan. Samen met zijn teamgenoot Oscar Piastri is hij oppermachtig, en ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie. Toch was Norris na afloop van de race in Bahrein diep ongelukkig. De Britse coureur stelde dat hij zich niet goed voelde in de auto, en dat het voor hem een grote worsteling is. De zelfkritische Norris keek vooral naar zichzelf, maar McLaren wil wel een oplossing zoeken.

Wat is de oorzaak

Bij het team weten ze echter ook niet goed wat er aan de hand is. Performance-directeur Mark Temple tast volledig in het duister, zo verklaart hij in gesprek met de internationale media: "Het is een interessant punt en we hebben het erover gehad met Lando. Hij is een extreem getalenteerde en gefinetunede coureur en atleet. Hij is echter erg gevoelig voor de auto en dat zie je terug in zijn prestaties. We weten natuurlijk wat we hebben veranderd aan de auto, maar het is moeilijk om uit te zoeken hoe het komt dat hij een gebrek aan gevoel ervaart."

Wat kan McLaren doen?

McLaren heeft dus nog geen idee wat er aan de hand is: "Het is iets wat we uitvoerig met hem bespreken. We nemen de data door en begrijpen de veranderingen die we hebben doorgevoerd, maar er komt niets duidelijks naar voren wat we echt moeten aanpassen. We moeten ons dus in de details verdiepen en dan een heel doordachte, voorzichtige aanpak kiezen om ervoor te zorgen dat we geen performance verliezen of iets doen dat het nog moeilijker voor hem maakt."