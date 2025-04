'Zielige' Lawson komt weer tot leven bij Racing Bulls

Liam Lawson heeft een pijnlijke start van het seizoen achter de rug. Hij kreeg degradatie bij Red Bull, en rijdt nu weer voor Racing Bulls. Hij probeert de draad weer op te pakken, maar volgens Peter Bayer viel de degradatie hem zwaar. Hij stelt dat Lawson er eerst heel zielig uitzag.

Lawson begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Na twee tegenvallende races in Australië en China werd hij echter teruggezet naar Racing Bulls en werd zijn plekje ingenomen door Yuki Tsunoda. Lawson hield zich sterk, maar de rijderswissel was een harde klap voor hem. Hij is ook nog altijd puntloos in het huidige seizoen.

Zielig

Bij Racing Bulls viel het hem zwaar, zo verklaart CEO Peter Bayer tijdens de persconferentie: "Eerlijk gezegd denk ik dat het voor hem allemaal eventjes duurde om dit te verwerken. Toen ik hem voor het eerst weer zag in Italië, zag hij er eerlijk gezegd een beetje zielig uit. Zo zag ik hem toen hij weer bij ons binnenkwam."

In de war

Het duurde eventjes voordat Lawson zich kon herstellen. Bayer stelt dat alles nu weer goed loopt bij de jonge Nieuw-Zeelander. De CEO van Racing Bulls gaat verder met zijn verhaal: "Hij was wat in de war door hoe snel het allemaal is gelopen. Tegelijkertijd kende hij hier wel de mensen, kende hij onze tools en ik had al snel het gevoel dat hij weer de oude Liam werd. Het is een geweldige racer en hij is ook iemand met een goed gevoel voor humor. Dat zien we nu ook weer."

Lichtpuntjes

Lawson resultaten vallen tegen, maar Bayer ziet genoeg lichtpuntjes. Hij is dan ook vol lof: "Hij kijkt er naar uit en hij liet afgelopen week in Q1 zeker wat pace zien. Ik denk dat hij dezelfde tijden als Isack Hadjar reed in sector 1 en 3. We geloven dat hij vanaf nu een goed seizoen gaat hebben."