De naam van Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin. Bij beide teams wilden ze niets zeggen over de geruchten, maar daar maakt Toto Wolff nu een einde aan. Hij stelt dat er geen gesprekken zijn gevoerd.

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull. Maar de Nederlander maakte een ontevreden indruk, en het is geen geheim dat hij over een aantal prestatieclausules beschikt. Verstappens naam werd genoemd bij Aston Martin, terwijl de verhalen over een mogelijke overstap naar Mercedes ook nog lang niet verdwenen zijn. Bij dat team beschikken George Russell en Andrea Kimi Antonelli over een aflopend contract.

Geen gesprekken

Mercedes-teambaas Toto Wolff is duidelijk over alle geruchten. In gesprek met The Athletic krijgt hij de vraag of er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Verstappen en Mercedes. Hij reageert heel duidelijk: "We hebben geen gesprekken gevoerd. Op dit moment, waar we staan met George en Kimi, is er geen twijfel over die opzet voor de toekomst, met de manier waarop het nu gaat."

Gesprekken met Russell

Russell is bezig met een ijzersterke start van het seizoen, en zijn toekomst is ook een onderwerp waar veelvuldig over wordt gesproken. Gevraagd wat de speculatie betekent voor de toekomst van Russell, is Wolff duidelijk: "We pakken die gesprekken weer op zodra we aan het Europese seizoen zijn begonnen. Er is geen stress. Hij presteert op het hoogste niveau, zoals we hadden gehoopt en verwacht. Hij levert, daar is helemaal geen twijfel over mogelijk. Daar kun je niet meer van eisen. We hebben ook de zomer. We hebben, zoals het nu is, geen reden om te twijfelen."

Wolff is gecharmeerd van Russell: "Hij zit in zijn beste jaren, of aan het begin van zijn beste jaren. Hij is duidelijk de ervaren coureur binnen ons team, hij presteert en hij zegt de juiste dingen. Hij heeft die rol van Lewis Hamilton overgenomen."